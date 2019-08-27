FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 100.549 0,41 BIST SINAİ 111.265 -0,63 BIST GIDA, İÇECEK 119.574 -0,94 BIST TEKSTIL, DERİ 32.939 0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.402 0,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.289 -1,27 BIST TAŞ, TOPRAK 56.743 0,22 BIST METAL ANA 168.516 -0,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.357 -0,19 BIST MADENCİLİK 90.438 1,67 BIST HİZMETLER 75.031 -0,37 BIST ELEKTRİK 3.224 0,09 BIST ULAŞTIRMA 142.751 0,38 BIST TURİZM 6.626 0,01 BIST TİCARET 221.655 -0,32 BIST İLETİŞİM 29.999 -1,77 BIST SPOR 29.991 2,50 BIST İNŞAAT 87.298 0,15 BIST MALİ 110.462 -0,21 BIST BANKA 133.729 -0,60 BIST SİGORTA 271.088 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.742 0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.565 0,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.484 0,70 BIST TEKNOLOJİ 77.276 -0,50 BIST BİLİŞİM 19.446 -0,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.332 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değilizKAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürüCumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

'Talep arttı, fiyatlar yüzde 50 arttı'

'Talep arttı, fiyatlar yüzde 50 arttı'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: 9 günlük tatil yapacak kadar zengin değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürü

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.