Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.665 0,62 BIST SINAİ 113.446 0,94 BIST GIDA, İÇECEK 123.163 -0,15 BIST TEKSTIL, DERİ 33.977 1,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.276 0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.114 1,38 BIST TAŞ, TOPRAK 59.274 1,10 BIST METAL ANA 171.780 0,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.644 1,13 BIST MADENCİLİK 90.602 2,23 BIST HİZMETLER 75.603 -0,22 BIST ELEKTRİK 3.313 0,04 BIST ULAŞTIRMA 142.114 -0,36 BIST TURİZM 6.873 0,34 BIST TİCARET 212.651 -1,72 BIST İLETİŞİM 32.511 1,73 BIST SPOR 32.258 1,79 BIST İNŞAAT 88.590 0,15 BIST MALİ 114.774 1,20 BIST BANKA 140.226 1,54 BIST SİGORTA 280.536 0,47 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.020 1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.734 0,86 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.242 0,16 BIST TEKNOLOJİ 81.459 0,52 BIST BİLİŞİM 20.010 0,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.105 1,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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