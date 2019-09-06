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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 109.161 0,17 BIST SINAİ 113.884 -0,64 BIST GIDA, İÇECEK 123.779 -0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 34.516 -0,52 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.434 -0,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.877 -1,05 BIST TAŞ, TOPRAK 59.963 -0,11 BIST METAL ANA 176.389 -0,20 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.967 -0,30 BIST MADENCİLİK 85.009 -1,05 BIST HİZMETLER 77.212 -0,13 BIST ELEKTRİK 3.428 0,24 BIST ULAŞTIRMA 142.750 -0,90 BIST TURİZM 6.993 -0,96 BIST TİCARET 224.114 1,21 BIST İLETİŞİM 32.247 -1,44 BIST SPOR 33.073 0,79 BIST İNŞAAT 87.964 -0,10 BIST MALİ 114.266 -1,22 BIST BANKA 139.845 -1,54 BIST SİGORTA 283.495 -0,43 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.356 -1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.799 -0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.509 -1,04 BIST TEKNOLOJİ 82.418 -0,26 BIST BİLİŞİM 20.472 -0,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.691 1,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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