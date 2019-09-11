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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.837 1,02 BIST SINAİ 116.413 0,23 BIST GIDA, İÇECEK 123.998 -0,33 BIST TEKSTIL, DERİ 34.798 -0,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.338 0,40 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.071 -0,14 BIST TAŞ, TOPRAK 62.303 0,61 BIST METAL ANA 184.315 0,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.246 0,02 BIST MADENCİLİK 85.940 2,36 BIST HİZMETLER 77.435 -0,32 BIST ELEKTRİK 3.457 0,27 BIST ULAŞTIRMA 144.104 -0,27 BIST TURİZM 7.261 0,92 BIST TİCARET 222.730 -1,12 BIST İLETİŞİM 32.590 0,41 BIST SPOR 35.378 -1,21 BIST İNŞAAT 87.082 1,06 BIST MALİ 118.145 1,18 BIST BANKA 145.492 1,55 BIST SİGORTA 288.974 0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.816 0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.632 0,71 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.985 0,80 BIST TEKNOLOJİ 87.260 1,78 BIST BİLİŞİM 21.028 0,50 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.996 -0,58(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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