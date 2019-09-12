Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.287 0,45 BIST SINAİ 117.228 0,53 BIST GIDA, İÇECEK 123.257 -0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 35.158 0,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.489 -0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.679 0,91 BIST TAŞ, TOPRAK 62.647 0,10 BIST METAL ANA 186.488 1,91 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.403 -0,63 BIST MADENCİLİK 85.792 -0,26 BIST HİZMETLER 77.430 -0,88 BIST ELEKTRİK 3.424 -1,36 BIST ULAŞTIRMA 144.414 -0,98 BIST TURİZM 7.252 -1,16 BIST TİCARET 223.136 -0,96 BIST İLETİŞİM 32.434 -1,11 BIST SPOR 36.454 1,12 BIST İNŞAAT 87.353 0,62 BIST MALİ 118.381 0,37 BIST BANKA 145.784 0,74 BIST SİGORTA 286.075 -0,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.663 0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.795 -0,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.189 1,03 BIST TEKNOLOJİ 86.000 -0,94 BIST BİLİŞİM 20.890 -0,43 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.124 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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