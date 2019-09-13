FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.085 1,04 BIST SINAİ 117.416 0,17 BIST GIDA, İÇECEK 123.434 1,02 BIST TEKSTIL, DERİ 35.731 -0,44 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.664 0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.774 0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 62.692 0,40 BIST METAL ANA 185.263 -0,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.098 -0,12 BIST MADENCİLİK 85.125 0,84 BIST HİZMETLER 77.984 0,44 BIST ELEKTRİK 3.429 0,10 BIST ULAŞTIRMA 144.600 1,18 BIST TURİZM 7.343 1,60 BIST TİCARET 223.998 -0,17 BIST İLETİŞİM 32.886 0,76 BIST SPOR 36.343 -0,13 BIST İNŞAAT 88.027 0,71 BIST MALİ 119.321 -0,08 BIST BANKA 147.357 -0,10 BIST SİGORTA 285.106 -0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.723 0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.279 -0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.183 0,37 BIST TEKNOLOJİ 86.227 0,42 BIST BİLİŞİM 21.460 -0,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.153 0,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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