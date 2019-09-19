Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.008 -3,29 BIST SINAİ 115.988 -1,51 BIST GIDA, İÇECEK 124.117 -1,08 BIST TEKSTIL, DERİ 34.990 -1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.931 0,33 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.306 -1,69 BIST TAŞ, TOPRAK 61.134 -1,85 BIST METAL ANA 183.214 -1,63 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.310 -1,28 BIST MADENCİLİK 85.412 -2,00 BIST HİZMETLER 76.896 -0,44 BIST ELEKTRİK 3.405 -1,07 BIST ULAŞTIRMA 139.963 -0,14 BIST TURİZM 7.606 4,38 BIST TİCARET 228.253 0,17 BIST İLETİŞİM 31.140 -1,38 BIST SPOR 37.648 -1,98 BIST İNŞAAT 86.185 -0,46 BIST MALİ 116.220 -1,71 BIST BANKA 142.239 -2,11 BIST SİGORTA 284.244 -0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.564 -0,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.636 -1,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.220 -0,47 BIST TEKNOLOJİ 83.724 -0,69 BIST BİLİŞİM 21.671 0,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.101 0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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