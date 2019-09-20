Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.686 0,75 BIST SINAİ 115.546 -0,39 BIST GIDA, İÇECEK 122.773 -1,59 BIST TEKSTIL, DERİ 35.271 0,78 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.306 0,04 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.942 -0,12 BIST TAŞ, TOPRAK 60.993 1,04 BIST METAL ANA 179.476 -1,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.717 -0,30 BIST MADENCİLİK 86.621 2,81 BIST HİZMETLER 77.160 0,38 BIST ELEKTRİK 3.388 0,37 BIST ULAŞTIRMA 137.399 0,21 BIST TURİZM 7.481 0,78 BIST TİCARET 229.530 0,45 BIST İLETİŞİM 31.715 0,33 BIST SPOR 37.675 -1,03 BIST İNŞAAT 86.219 0,76 BIST MALİ 116.315 0,38 BIST BANKA 142.483 0,62 BIST SİGORTA 283.591 -0,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.500 -0,19 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.615 0,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.203 0,22 BIST TEKNOLOJİ 82.293 -0,23 BIST BİLİŞİM 21.419 0,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.458 -0,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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