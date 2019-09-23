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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.687 -1,53 BIST SINAİ 115.415 -0,12 BIST GIDA, İÇECEK 122.157 0,52 BIST TEKSTIL, DERİ 35.648 0,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.405 -1,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.307 0,42 BIST TAŞ, TOPRAK 61.580 -0,37 BIST METAL ANA 176.613 -1,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.102 -0,56 BIST MADENCİLİK 89.369 1,80 BIST HİZMETLER 76.770 -0,37 BIST ELEKTRİK 3.359 -0,84 BIST ULAŞTIRMA 136.317 -0,51 BIST TURİZM 7.449 0,94 BIST TİCARET 227.512 -0,71 BIST İLETİŞİM 31.698 0,05 BIST SPOR 38.054 1,06 BIST İNŞAAT 87.245 0,39 BIST MALİ 115.737 -0,02 BIST BANKA 141.727 0,13 BIST SİGORTA 287.517 0,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.227 -0,04 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.943 -0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.383 0,55 BIST TEKNOLOJİ 81.752 -0,62 BIST BİLİŞİM 21.591 0,28 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.385 0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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