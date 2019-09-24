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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.273 0,60 BIST SINAİ 116.521 1,47 BIST GIDA, İÇECEK 122.266 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 36.379 0,94 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.792 1,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.648 1,71 BIST TAŞ, TOPRAK 62.030 1,52 BIST METAL ANA 178.283 2,35 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.668 1,27 BIST MADENCİLİK 90.454 0,68 BIST HİZMETLER 77.938 0,80 BIST ELEKTRİK 3.371 0,97 BIST ULAŞTIRMA 139.148 1,72 BIST TURİZM 7.432 1,15 BIST TİCARET 230.435 0,17 BIST İLETİŞİM 32.395 1,10 BIST SPOR 38.545 1,10 BIST İNŞAAT 87.717 0,51 BIST MALİ 117.723 1,87 BIST BANKA 144.415 2,11 BIST SİGORTA 289.270 0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.933 0,58 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.399 1,71 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.694 1,45 BIST TEKNOLOJİ 83.657 2,15 BIST BİLİŞİM 22.068 0,98 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.312 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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