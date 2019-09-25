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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.655 0,82 BIST SINAİ 116.580 0,16 BIST GIDA, İÇECEK 122.626 -0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 36.449 -0,10 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.967 0,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.520 0,08 BIST TAŞ, TOPRAK 62.409 0,40 BIST METAL ANA 177.690 0,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.284 -0,10 BIST MADENCİLİK 92.131 2,06 BIST HİZMETLER 78.094 0,29 BIST ELEKTRİK 3.411 1,13 BIST ULAŞTIRMA 139.424 -0,23 BIST TURİZM 7.443 0,91 BIST TİCARET 229.957 -0,28 BIST İLETİŞİM 32.446 0,83 BIST SPOR 38.519 0,86 BIST İNŞAAT 87.788 0,38 BIST MALİ 118.702 0,09 BIST BANKA 145.622 0,00 BIST SİGORTA 288.481 -0,08 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.284 0,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.112 0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.054 0,80 BIST TEKNOLOJİ 82.743 -0,56 BIST BİLİŞİM 22.016 0,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.068 0,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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