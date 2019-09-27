FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.691 0,19 BIST SINAİ 118.615 1,16 BIST GIDA, İÇECEK 122.776 0,27 BIST TEKSTIL, DERİ 36.966 0,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.214 0,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.649 1,60 BIST TAŞ, TOPRAK 62.590 1,36 BIST METAL ANA 181.118 1,73 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.970 0,58 BIST MADENCİLİK 92.729 0,61 BIST HİZMETLER 78.314 1,10 BIST ELEKTRİK 3.419 1,43 BIST ULAŞTIRMA 140.962 1,89 BIST TURİZM 7.572 1,99 BIST TİCARET 230.925 0,68 BIST İLETİŞİM 32.362 1,19 BIST SPOR 37.785 0,79 BIST İNŞAAT 88.008 1,04 BIST MALİ 122.370 3,07 BIST BANKA 151.869 4,30 BIST SİGORTA 290.189 0,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.482 0,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.572 1,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.407 1,53 BIST TEKNOLOJİ 84.143 2,16 BIST BİLİŞİM 22.197 1,21 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.209 0,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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