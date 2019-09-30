Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 107.992 3,10 BIST SINAİ 120.156 0,92 BIST GIDA, İÇECEK 122.114 -0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 36.749 0,25 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.853 0,53 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.541 1,48 BIST TAŞ, TOPRAK 65.070 2,57 BIST METAL ANA 184.509 0,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.287 0,12 BIST MADENCİLİK 93.988 1,84 BIST HİZMETLER 79.167 0,61 BIST ELEKTRİK 3.481 1,69 BIST ULAŞTIRMA 145.256 1,16 BIST TURİZM 7.654 0,78 BIST TİCARET 231.965 0,10 BIST İLETİŞİM 32.639 0,86 BIST SPOR 38.529 1,74 BIST İNŞAAT 88.041 0,52 BIST MALİ 123.987 -0,38 BIST BANKA 154.304 -0,81 BIST SİGORTA 296.892 1,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.938 0,10 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.418 0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.634 0,58 BIST TEKNOLOJİ 87.670 2,37 BIST BİLİŞİM 22.267 0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.590 1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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