Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 110.604 1,00 BIST SINAİ 119.319 -0,38 BIST GIDA, İÇECEK 121.989 0,71 BIST TEKSTIL, DERİ 37.029 0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.011 -0,65 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.686 -1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 64.998 -0,23 BIST METAL ANA 183.817 0,39 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.158 -0,11 BIST MADENCİLİK 91.138 -1,80 BIST HİZMETLER 78.921 -0,05 BIST ELEKTRİK 3.555 1,88 BIST ULAŞTIRMA 142.452 -2,03 BIST TURİZM 7.700 -0,04 BIST TİCARET 231.782 0,06 BIST İLETİŞİM 32.506 0,48 BIST SPOR 37.975 -0,97 BIST İNŞAAT 90.045 2,40 BIST MALİ 123.260 -0,23 BIST BANKA 152.316 -0,67 BIST SİGORTA 297.117 0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.975 -0,09 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.979 0,47 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.380 -0,03 BIST TEKNOLOJİ 85.912 -2,00 BIST BİLİŞİM 22.455 0,22 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.859 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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