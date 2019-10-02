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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 107.034 -2,71 BIST SINAİ 119.115 -0,10 BIST GIDA, İÇECEK 122.503 0,23 BIST TEKSTIL, DERİ 37.165 0,54 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.158 0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.580 -0,78 BIST TAŞ, TOPRAK 64.012 -0,56 BIST METAL ANA 180.829 -0,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.467 1,14 BIST MADENCİLİK 94.242 0,60 BIST HİZMETLER 78.207 0,01 BIST ELEKTRİK 3.528 -0,46 BIST ULAŞTIRMA 140.473 0,35 BIST TURİZM 7.611 -0,12 BIST TİCARET 231.067 -0,80 BIST İLETİŞİM 31.906 0,94 BIST SPOR 37.825 0,52 BIST İNŞAAT 89.944 0,66 BIST MALİ 121.644 -0,15 BIST BANKA 149.775 -0,35 BIST SİGORTA 297.296 -0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.585 -0,29 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.109 0,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.201 0,61 BIST TEKNOLOJİ 85.465 0,08 BIST BİLİŞİM 22.403 0,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.061 0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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