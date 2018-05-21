Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 389.386.724 Kardemir (D) 280.026.831 Garanti Bankası 248.497.049 Halkbank 184.295.692 Sasa Polyester 159.488.953 Koza Altın 137.473.328 Koza Madencilik 124.226.668 Petkim 82.410.308 İş Bankası (C) 69.342.786 Akbank 65.722.374 ASELSAN 49.789.843 Tüpraş 48.772.042 İpek Doğal Enerji 45.733.689 Ereğli Demir Çelik 44.419.817 Galatasaray Sportif 43.397.609 Koç Holding 41.104.648 Bim Mağazalar 33.843.163 Turkcell 28.651.573 Yapı ve Kredi Bank. 25.410.507 Emlak Konut GMYO 24.580.732(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

