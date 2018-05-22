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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 425.317.391 Türk Hava Yolları 263.282.471 Halkbank 240.674.536 Kardemir (D) 181.800.429 Petkim 128.825.989 Sasa Polyester 98.087.133 Akbank 95.163.963 Koza Madencilik 77.214.525 Koza Altın 74.222.930 İş Bankası (C) 64.057.325 İpek Doğal Enerji 62.887.915 Tüpraş 62.486.796 Emlak Konut GMYO 50.102.528 Yapı ve Kredi Bank. 46.533.699 Sabancı Holding 40.022.180 Koç Holding 34.442.244 Ereğli Demir Çelik 32.652.302 Turkcell 32.528.292 Türk Telekom 30.497.439 Vakıflar Bankası 30.216.775(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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