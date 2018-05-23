Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 463.150.316 Halkbank 372.230.744 Kardemir (D) 348.772.429 Türk Hava Yolları 252.592.787 Petkim 206.174.853 Koza Altın 153.041.003 Akbank 148.271.974 Koza Madencilik 117.929.733 Sasa Polyester 116.234.150 İş Bankası (C) 99.285.116 Turkcell 89.493.477 ASELSAN 81.152.512 Ereğli Demir Çelik 81.103.756 Vakıflar Bankası 77.279.731 Emlak Konut GMYO 71.178.094 Tüpraş 59.709.310 İpek Doğal Enerji 52.978.647 Koç Holding 47.422.313 Yapı ve Kredi Bank. 46.835.113 Sabancı Holding 45.150.960(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

