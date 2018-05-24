Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 521.686.237 Kardemir (D) 287.858.528 Halkbank 281.033.886 Koza Madencilik 239.725.232 Türk Hava Yolları 232.565.953 Petkim 203.423.266 Koza Altın 148.762.704 İpek Doğal Enerji 130.758.505 Akbank 128.138.553 Sasa Polyester 87.755.637 ASELSAN 81.152.512 Yapı ve Kredi Bank. 65.750.179 İş Bankası (C) 63.463.426 Koç Holding 50.590.396 Vakıflar Bankası 49.111.460 Flap Kongre Toplantı Hiz. 47.069.360 Turkcell 39.255.610 Ereğli Demir Çelik 38.349.162 Emlak Konut GMYO 32.053.514 Sabancı Holding 31.997.676(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

