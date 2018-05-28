Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 626.580.333 Garanti Bankası 394.102.526 Kardemir (D) 275.705.053 Koç Holding 260.048.512 Petkim 217.700.711 Halkbank 176.928.841 Koza Madencilik 162.172.706 İpek Doğal Enerji 124.069.448 Akbank 113.797.527 İş Bankası (C) 107.516.201 Koza Altın 105.104.981 Sasa Polyester 98.447.451 Fenerbahçe Futbol 86.296.829 Yapı ve Kredi Bank. 83.210.696 ASELSAN 81.152.512 Tüpraş 66.430.327 Emlak Konut GMYO 59.872.304 Ereğli Demir Çelik 56.767.862 Vakıflar Bankası 52.385.146 Sabancı Holding 44.971.270(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

