Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 325.448.915 Garanti Bankası 316.957.595 Halkbank 261.120.381 Fenerbahçe Futbol 258.884.107 İpek Doğal Enerji 244.377.289 Kardemir (D) 231.849.330 Koza Madencilik 172.608.025 Petkim 138.645.732 Koza Altın 112.054.389 Sasa Polyester 100.547.883 ASELSAN 81.152.512 Akbank 74.544.169 Tüpraş 71.294.896 Ereğli Demir Çelik 66.384.635 İş Bankası (C) 63.271.841 Koç Holding 62.012.389 Pegasus 49.302.101 Yapı ve Kredi Bank. 42.215.051 Turkcell 39.074.859 Vestel 35.787.339(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

