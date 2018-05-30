Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 534.875.532 Türk Hava Yolları 371.817.456 Kardemir (D) 248.437.069 Sasa Polyester 241.842.539 Petkim 136.506.912 Akbank 130.643.699 Halkbank 119.120.079 İpek Doğal Enerji 104.464.996 İş Bankası (C) 93.083.531 Koza Madencilik 85.339.740 Koç Holding 83.801.135 ASELSAN 81.152.512 Fenerbahçe Futbol 79.911.399 Tüpraş 73.497.228 Ereğli Demir Çelik 70.855.878 Karsan Otomotiv 69.145.780 Yapı ve Kredi Bank. 68.835.351 Vestel 63.681.774 Türk Telekom 51.764.884 Koza Altın 51.144.994(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

