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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 392.828.730 Türk Hava Yolları 300.343.092 Sasa Polyester 265.855.573 Petkim 259.323.907 Kardemir (D) 178.551.986 Koza Madencilik 129.583.790 İpek Doğal Enerji 103.640.997 Akbank 99.088.189 Halkbank 95.656.135 İş Bankası (C) 84.672.697 Türk Telekom 83.252.410 ASELSAN 81.152.512 Fenerbahçe Futbol 76.558.674 Koza Altın 59.734.026 Koç Holding 54.647.386 Turkcell 54.461.489 Ereğli Demir Çelik 53.449.694 Tüpraş 52.654.863 Emlak Konut GMYO 45.891.225 Vakıflar Bankası 45.422.238(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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