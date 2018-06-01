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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası797.628.181Kardemir (D)421.024.666Türk Hava Yolları264.059.822Sasa Polyester193.826.966Akbank143.746.447İpek Doğal Enerji140.499.579Petkim126.216.448T. Halk Bankası116.522.205Koza Madencilik103.490.458İş Bankası (C)81.781.561Aselsan81.152.512Emlak Konut GMYO80.599.254Turkcell73.721.330Yapı ve Kredi Bank.67.273.373Ereğli Demir Çelik66.105.312Koç Holding65.861.869Koza Altın47.938.098Tüpraş45.900.027Türk Telekom44.706.570Vakıflar Bankası43.826.925(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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