Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 300.961.335 Sasa Polyester 247.164.397 Türk Hava Yolları 225.241.308 Kardemir (D) 212.363.658 İpek Doğal Enerji 150.521.448 Koza Madencilik 116.324.974 Koza Altın 109.067.664 T. Halk Bankası 97.353.284 Petkim 86.365.067 Aselsan 81.152.512 Vestel 79.305.128 İş Bankası (C) 67.576.131 Akbank 65.467.453 Fenerbahçe Futbol 60.539.531 Emlak Konut GMYO 56.829.794 Turkcell 52.367.242 Tüpraş 42.774.259 Flap Kongre Toplantı Hiz. 37.753.655 Ayen Enerji 29.443.258 Ereğli Demir Çelik 28.968.465(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

