Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 376.389.714 Türk Hava Yolları 346.487.027 Kardemir (D) 342.464.125 İpek Doğal Enerji 185.476.119 Koza Altın 171.417.446 Sasa Polyester 165.751.254 Koza Madencilik 126.596.496 Petkim 108.987.325 Halkbank 108.016.092 Akbank 91.158.620 ASELSAN 81.152.512 Ereğli Demir Çelik 63.050.231 İş Bankası (C) 60.881.784 Flap Kongre Toplantı Hiz. 58.689.524 Yapı ve Kredi Bank. 56.430.036 Emlak Konut GMYO 52.361.167 Tüpraş 49.143.335 Turkcell 44.460.509 Koç Holding 42.244.790 Fenerbahçe Futbol 40.505.695(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

