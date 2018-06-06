FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 376.389.714 Türk Hava Yolları 346.487.027 Kardemir (D) 342.464.125 İpek Doğal Enerji 185.476.119 Koza Altın 171.417.446 Sasa Polyester 165.751.254 Koza Madencilik 126.596.496 Petkim 108.987.325 Halkbank 108.016.092 Akbank 91.158.620 ASELSAN 81.152.512 Ereğli Demir Çelik 63.050.231 İş Bankası (C) 60.881.784 Flap Kongre Toplantı Hiz. 58.689.524 Yapı ve Kredi Bank. 56.430.036 Emlak Konut GMYO 52.361.167 Tüpraş 49.143.335 Turkcell 44.460.509 Koç Holding 42.244.790 Fenerbahçe Futbol 40.505.695(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandıİzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı
'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.