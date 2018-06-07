Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 980.514.323 Türk Hava Yolları 312.543.125 Garanti Bankası 259.859.297 Kardemir (D) 227.396.464 İpek Doğal Enerji 224.128.192 Koza Madencilik 152.676.690 Akbank 142.609.995 Koza Altın 129.842.028 Sasa Polyester 110.502.222 Halkbank 108.259.422 Flap Kongre Toplantı Hiz. 102.613.343 Petkim 89.122.824 Tüpraş 59.837.109 Yapı ve Kredi Bank. 51.470.003 Turkcell 35.134.700 İş Bankası (C) 32.798.876 Ereğli Demir Çelik 30.478.280 Koç Holding 27.820.505 Fenerbahçe Futbol 26.977.811 Vakıflar Bankası 25.803.523(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

