Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 555.654.806 ASELSAN 486.944.000 Garanti Bankası 305.857.576 Kardemir (D) 293.241.009 Petkim 208.870.636 Sasa Polyester 198.594.995 Yapı ve Kredi Bank. 122.088.863 İpek Doğal Enerji 116.547.214 Akbank 92.563.617 Halkbank 88.839.500 Koza Madencilik 72.917.021 Tüpraş 69.900.357 Ereğli Demir Çelik 61.102.429 Koza Altın 51.233.518 İş Bankası (C) 48.839.343 Emlak Konut GMYO 36.719.221 Turkcell 30.970.553 Vakıflar Bankası 29.619.273 Fenerbahçe Futbol 29.129.522 Koç Holding 27.890.507(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

