Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 905.817.099 Kardemir (D) 320.598.840 ASELSAN 263.475.031 Garanti Bankası 262.455.189 Sasa Polyester 176.348.566 Petkim 130.893.315 İpek Doğal Enerji 128.708.493 Akbank 110.462.993 Koza Madencilik 99.124.917 Halkbank 88.960.921 Yapı ve Kredi Bank. 78.796.229 Koza Altın 74.368.829 İş Bankası (C) 55.116.914 Ereğli Demir Çelik 54.106.650 Koç Holding 50.859.592 Soda Sanayii 47.609.355 Şok Marketler 42.296.582 Tüpraş 37.530.968 Turkcell 36.925.734 Sabancı Holding 35.831.154(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

