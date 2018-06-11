FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 905.817.099 Kardemir (D) 320.598.840 ASELSAN 263.475.031 Garanti Bankası 262.455.189 Sasa Polyester 176.348.566 Petkim 130.893.315 İpek Doğal Enerji 128.708.493 Akbank 110.462.993 Koza Madencilik 99.124.917 Halkbank 88.960.921 Yapı ve Kredi Bank. 78.796.229 Koza Altın 74.368.829 İş Bankası (C) 55.116.914 Ereğli Demir Çelik 54.106.650 Koç Holding 50.859.592 Soda Sanayii 47.609.355 Şok Marketler 42.296.582 Tüpraş 37.530.968 Turkcell 36.925.734 Sabancı Holding 35.831.154(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERO filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?O filmlere bir de böyle bakın! Nasıl çekiliyorlar?
Bitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacakBitmex: Bitcoin asla yasal paranın yerini alamayacak
'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı'nın ilk 5 ayında, 27 çocuk çalışırken can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü yükseltti

Kılıçdaroğlu Malatya'da iş adamlarına seslendi

Kılıçdaroğlu Malatya'da iş adamlarına seslendi

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.