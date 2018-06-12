Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 416.616.358 ASELSAN 372.110.388 Kardemir (D) 264.768.923 Garanti Bankası 217.819.779 Petkim 151.949.886 Koza Madencilik 122.676.214 Yapı ve Kredi Bank. 93.618.790 Sasa Polyester 79.575.659 Akbank 77.922.603 İpek Doğal Enerji 75.149.395 Halkbank 71.648.362 Ereğli Demir Çelik 64.407.919 Koza Altın 54.730.834 İş Bankası (C) 51.854.939 Emlak Konut GMYO 50.833.765 Koç Holding 39.823.108 Soda Sanayii 37.150.394 Vakıflar Bankası 32.538.537 Turkcell 26.061.821 Ayen Enerji 25.360.914(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

