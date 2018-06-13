Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 398.695.260 Garanti Bankası 304.326.654 Kardemir (D) 227.334.639 ASELSAN 177.862.139 Koza Altın 109.930.289 Sasa Polyester 102.782.555 Akbank 83.622.561 İpek Doğal Enerji 75.114.955 Yapı ve Kredi Bank. 71.564.020 Halkbank 67.303.182 Ereğli Demir Çelik 66.881.628 Koza Madencilik 65.736.990 Petkim 63.513.966 Tüpraş 50.682.361 İş Bankası (C) 46.680.896 Turkcell 28.776.584 Emlak Konut GMYO 28.202.910 Sabancı Holding 28.051.439 Ford Otosan 27.568.366 Bim Mağazalar 26.963.115(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

