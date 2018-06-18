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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi AELSAN 289.870.627 Türk Hava Yolları 229.451.642 Garanti Bankası 225.859.673 Sasa Polyester 115.523.632 Kardemir (D) 112.874.498 Koza Altın 101.960.611 Koza Madencilik 88.380.521 Petkim 77.426.237 Tüpraş 74.542.387 Akbank 70.049.050 İpek Doğal Enerji 64.361.778 Yapı ve Kredi Bank. 54.901.334 Halkbank 54.343.802 Ereğli Demir Çelik 49.013.652 Bim Mağazalar 47.858.911 İş Bankası (C) 46.679.315 Sabancı Holding 46.131.219 Turkcell 43.218.635 Vakıflar Bankası 35.739.395 Emlak Konut GMYO 35.417.837(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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