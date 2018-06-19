FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 495.512.893 Türk Hava Yolları 365.351.146 Petkim 241.944.199 Garanti Bankası 206.470.585 Sasa Polyester 190.613.882 Kardemir (D) 138.528.654 Koza Altın 90.424.948 Akbank 85.306.634 Koza Madencilik 81.617.173 Halkbank 71.908.670 İpek Doğal Enerji 60.588.786 Ereğli Demir Çelik 54.132.710 Yapı ve Kredi Bank. 52.320.763 İş Bankası (C) 41.793.155 Koç Holding 40.165.024 Turkcell 39.192.345 Tüpraş 36.606.714 Emlak Konut GMYO 31.143.441 Sabancı Holding 29.292.577 Arçelik 28.070.561(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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