Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi (TL) THYAO 471.219.662 ASELS 427.527.401 GARAN 297.079.996 SASA 189.352.923 KRDMD 131.786.877 PETKM 111.095.058 YKBNK 96.107.876 AKBNK 93.343.843 HALKB 83.946.515 EREGL 61.944.183 KOZAL 53.380.136 KOZAA 51.257.640 IPEKE 44.915.376 EKGYO 43.061.526 ISCTR 40.206.857 BIMAS 38.396.081 TCELL 36.441.133 TUPRS 33.688.314 KCHOL 32.826.239 VESTL 30.681.069(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

