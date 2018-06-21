Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 289.607.083 Türk Hava Yolları 260.119.041 Garanti Bankası 223.485.673 Sasa Polyester 192.949.823 Petkim 104.873.365 Akbank 99.365.291 İş Bankası (C) 91.622.909 Kardemir (D) 72.734.479 İpek Doğal Enerji 66.071.565 Halkbank 60.849.263 Yapı ve Kredi Bank. 58.741.647 Koza Altın 57.135.952 Tüpraş 56.519.707 Ereğli Demir Çelik 50.844.620 Koç Holding 44.613.208 Turkcell 42.953.000 Emlak Konut GMYO 41.320.011 Koza Madencilik 36.822.928 Vestel 36.071.135 Vakıflar Bankası 30.709.164(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

