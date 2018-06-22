Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 344.148.895 Garanti Bankası 211.237.128 ASELSAN 203.269.707 Akbank 126.466.949 Petkim 92.948.481 Kardemir (D) 78.225.282 Sasa Polyester 69.799.527 İş Bankası (C) 66.610.660 Koza Madencilik 59.813.455 Afyon Çimento 51.487.006 Yapı ve Kredi Bank. 51.276.848 Ereğli Demir Çelik 50.948.030 Koza Altın 50.187.804 İpek Doğal Enerji 47.096.364 Koç Holding 46.327.363 Tüpraş 40.865.897 Halkbank 40.420.487 Turkcell 29.057.476 Vakıflar Bankası 27.692.108 Vestel 21.231.496(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

