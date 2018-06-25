FİNANS

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 710.712.961 Garanti Bankası 710.299.062 Aselsan 512.996.743 Akbank 298.294.204 Kardemir (D) 281.125.374 Sasa Polyester 181.512.175 Petkim 174.777.436 İş Bankası (C) 163.286.873 Yapı ve Kredi Bank. 143.777.272 T. Halk Bankası 138.825.676 Koza Altın 129.839.998 Tüpraş 72.158.105 Turkcell 68.608.662 Koç Holding 68.175.647 İpek Doğal Enerji 67.344.588 Vakıflar Bankası 66.675.129 Koza Madencilik 62.367.392 Ereğli Demir Çelik 61.166.926 İhlas Gayrimenkul 47.952.180 Sabancı Holding 46.512.554(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyorİş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor
BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacakBTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Göktaşı umut kapısı oldu

Göktaşı umut kapısı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

Prof. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattı

Prof. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattı

Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü

Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.