Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 710.712.961 Garanti Bankası 710.299.062 Aselsan 512.996.743 Akbank 298.294.204 Kardemir (D) 281.125.374 Sasa Polyester 181.512.175 Petkim 174.777.436 İş Bankası (C) 163.286.873 Yapı ve Kredi Bank. 143.777.272 T. Halk Bankası 138.825.676 Koza Altın 129.839.998 Tüpraş 72.158.105 Turkcell 68.608.662 Koç Holding 68.175.647 İpek Doğal Enerji 67.344.588 Vakıflar Bankası 66.675.129 Koza Madencilik 62.367.392 Ereğli Demir Çelik 61.166.926 İhlas Gayrimenkul 47.952.180 Sabancı Holding 46.512.554(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

