Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 478.776.375 Garanti Bankası 370.420.463 Aselsan 369.700.263 Kardemir (D) 132.878.921 Akbank 117.164.806 Petkim 99.995.021 Yapı ve Kredi Bank. 93.264.325 İş Bankası (C) 88.651.451 Sasa Polyester 79.666.690 İhlas Gayrimenkul 76.632.456 Koza Altın 68.094.793 T. Halk Bankası 57.563.306 Koza Madencilik 57.383.419 Ereğli Demir Çelik 43.282.531 Tümosan Motor ve Traktör 41.369.096 Turkcell 39.412.816 İpek Doğal Enerji 39.368.492 Tüpraş 39.310.751 Vakıflar Bankası 36.943.171 Vestel 29.630.613(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

