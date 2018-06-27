Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 600.117.629 Garanti Bankası 367.337.410 Aselsan 326.993.907 Kardemir (D) 151.941.655 Koza Altın 147.226.245 Akbank 146.180.289 İhlas Gayrimenkul 112.193.661 Yapı ve Kredi Bank. 105.199.850 Tüpraş 102.379.463 İş Bankası (C) 91.199.847 Koza Madencilik 87.033.941 Sasa Polyester 84.576.736 Petkim 82.610.164 T. Halk Bankası 75.791.295 İpek Doğal Enerji 61.828.782 Ereğli Demir Çelik 50.242.175 Vakıflar Bankası 40.654.310 Emlak Konut GMYO 32.911.627 Koç Holding 30.754.794 Turkcell 26.756.062(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

