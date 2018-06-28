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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 688.125.551 Aselsan 439.442.855 Garanti Bankası 308.715.983 Kardemir (D) 296.685.229 Sasa Polyester 201.872.686 Yapı ve Kredi Bank. 130.171.888 İş Bankası (C) 128.215.427 Petkim 124.027.956 Akbank 115.391.333 Koza Altın 105.709.591 T. Halk Bankası 100.384.276 Koza Madencilik 91.903.057 Tüpraş 65.643.341 Ereğli Demir Çelik 64.814.980 Turkcell 52.555.191 Karsan Otomotiv 50.878.136 Vakıflar Bankası 45.609.435 Vestel 39.374.231 İpek Doğal Enerji 35.818.033 Koç Holding 33.582.511(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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