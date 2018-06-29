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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Türk Hava Yolları 302.398.375 Garanti Bankası 291.556.210 Kardemir (D) 233.450.326 ASELSAN 221.484.045 Petkim 180.893.988 Akbank 134.923.879 İş Bankası (C) 80.826.302 T. Halk Bankası 80.102.180 Sasa Polyester 71.913.878 Koza Altın 71.824.281 Yapı ve Kredi Bank. 67.843.209 Turkcell 61.564.477 Koza Madencilik 53.047.458 İpek Doğal Enerji 51.473.378 Tüpraş 48.835.189 Vakıflar Bankası 42.902.104 Ayen Enerji 42.210.656 Pegasus 35.409.457 Ereğli Demir Çelik 35.102.557 Flap Kongre Toplantı Hiz. 31.632.074(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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