Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 547.707.619 Garanti Bankası 336.876.641 Kardemir (D) 291.314.945 Aselsan 278.801.914 Akbank 95.545.793 Petkim 92.965.991 T. Halk Bankası 87.051.880 İş Bankası (C) 84.388.063 Koza Altın 81.757.524 Yapı ve Kredi Bank. 70.847.157 Vestel 62.032.210 Ereğli Demir Çelik 61.017.351 Sasa Polyester 54.501.573 Koza Madencilik 47.723.537 Vakıflar Bankası 46.358.806 Emlak Konut GMYO 42.069.227 Tüpraş 36.721.226 İpek Doğal Enerji 34.842.943 Koç Holding 32.074.031 Turkcell 30.440.252(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

