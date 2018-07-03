Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 592.267.524 Aselsan 398.038.495 Kardemir (D) 294.433.396 Garanti Bankası 287.480.575 Ereğli Demir Çelik 116.486.359 Yapı ve Kredi Bank. 90.250.714 İş Bankası (C) 83.970.323 T. Halk Bankası 72.339.131 Akbank 66.999.894 Petkim 63.497.833 Doğan Holding 51.223.228 Koza Altın 44.866.087 Pegasus 40.484.928 Sasa Polyester 35.024.679 Turkcell 34.795.349 Tüpraş 34.607.028 Koza Madencilik 32.411.511 Vakıflar Bankası 28.434.535 Hürriyet Gzt. 27.703.816 İpek Doğal Enerji 24.590.932 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

