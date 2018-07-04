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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 386.297.341 Türk Hava Yolları 308.278.628 Garanti Bankası 299.237.571 ASELSAN 197.447.167 Petkim 121.222.085 Akbank 74.966.823 Yapı ve Kredi Bank. 60.521.698 İş Bankası (C) 54.155.210 İpek Doğal Enerji 53.851.279 T. Halk Bankası 53.449.627 Sasa Polyester 51.650.142 Koza Madencilik 51.638.522 Ereğli Demir Çelik 48.253.364 Afyon Çimento 34.628.718 Turkcell 34.187.782 Tüpraş 30.841.183 Emlak Konut GMYO 30.225.659 Koza Altın 29.841.099 Türk Telekom 25.603.953 Pegasus 25.346.570(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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