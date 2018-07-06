Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiASELSAN815.718.765Türk Hava Yolları598.941.832Garanti Bankası380.246.349Halkbank318.887.156Kardemir (D)271.451.670Flap Kongre Toplantı Hiz.142.555.543Petkim131.629.241Türk Telekom127.792.176Koza Madencilik118.948.702Akbank104.809.374Yapı ve Kredi Bank.80.960.973Sasa Polyester73.889.615İpek Doğal Enerji71.182.852İş Bankası (C)69.480.555Koza Altın58.735.664Turkcell58.341.875Emlak Konut GMYO45.733.201Vakıflar Bankası42.885.833Ereğli Demir Çelik39.817.280Global Yat. Holding34.216.320(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

