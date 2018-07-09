Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 685.603.856 ASELSAN 589.868.011 Halkbank 355.443.495 Kardemir (D) 302.610.716 Garanti Bankası 294.405.545 Petkim 137.718.603 İş Bankası (C) 102.466.877 İhlas Gayrimenkul 91.457.044 Koza Madencilik 81.351.332 Sasa Polyester 79.686.292 Koza Altın 69.443.109 Akbank 67.518.315 Yapı ve Kredi Bank. 60.636.078 Türk Telekom 50.474.350 İpek Doğal Enerji 46.609.627 Turkcell 46.417.713 Ereğli Demir Çelik 43.850.553 Flap Kongre Toplantı Hiz. 42.773.817 Vakıflar Bankası 41.624.392 Emlak Konut GMYO 36.602.444(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

