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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.316.686.224 ASELSAN 973.533.001 Türk Hava Yolları 765.638.191 Kardemir (D) 428.827.708 Halkbank 206.791.662 Akbank 183.316.822 Petkim 115.164.372 Yapı ve Kredi Bank. 108.097.400 İş Bankası (C) 103.321.305 Emlak Konut GMYO 87.395.853 Koza Madencilik 78.949.878 Ereğli Demir Çelik 69.173.496 Turkcell 59.887.523 Koç Holding 57.332.944 Vakıflar Bankası 56.755.318 Sasa Polyester 55.627.852 Koza Altın 52.156.471 Tümosan Motor ve Traktör 42.820.279 Sabancı Holding 42.806.719 İpek Doğal Enerji 39.122.554(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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