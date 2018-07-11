Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.448.540.414 ASELSAN 853.946.582 Türk Hava Yolları 823.261.827 Kardemir (D) 432.467.716 Halkbank 184.550.927 Akbank 151.716.411 Sasa Polyester 122.058.380 Yapı ve Kredi Bank. 110.686.483 İş Bankası (C) 92.847.477 Petkim 89.292.650 Turkcell 70.981.228 Koza Madencilik 63.466.160 Ereğli Demir Çelik 57.765.175 Koç Holding 54.852.194 Emlak Konut GMYO 49.472.695 Vakıflar Bankası 48.532.749 Bim Mağazalar 46.209.728 Koza Altın 44.674.427 Sabancı Holding 44.013.008 Flap Kongre Toplantı Hiz. 41.719.002(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

