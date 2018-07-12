Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.110.213.647 Türk Hava Yolları 1.028.935.414 ASELSAN 996.057.228 Kardemir (D) 525.023.781 Halkbank 192.176.817 Akbank 187.800.664 Petkim 170.666.326 Yapı ve Kredi Bank. 150.158.091 İş Bankası (C) 141.252.193 Turkcell 137.879.013 Tüpraş 121.284.262 Ereğli Demir Çelik 99.325.208 Koza Altın 94.472.813 Sasa Polyester 91.062.297 Vakıflar Bankası 76.563.814 Koç Holding 66.583.887 Koza Madencilik 66.508.280 Emlak Konut GMYO 65.552.893 İpek Doğal Enerji 54.159.578 Bim Mağazalar 47.290.740(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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