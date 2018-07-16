Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 787.256.993 ASELSAN 538.320.409 Garanti Bankası 481.815.677 Kardemir (D) 293.161.184 Halkbank 80.834.210 Petkim 71.895.591 Akbank 71.700.061 Tüpraş 70.941.674 Sasa Polyester 66.833.318 İş Bankası (C) 58.453.104 Yapı ve Kredi Bank. 57.485.080 Ereğli Demir Çelik 55.866.254 Arçelik 36.111.634 Koza Madencilik 29.436.315 Turkcell 26.648.190 Koza Altın 23.419.987 Vakıflar Bankası 23.250.293 Emlak Konut GMYO 21.582.005 İpek Doğal Enerji 19.559.130 Koç Holding 16.469.449(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

